Smart TV pas cher : la Xiaomi Mi TV 4A est à moins de 200€ pour les Soldes Fnac et Darty

La Mi TV 4A de Xiaomi est un téléviseur qui a la particularité de tourner sous le système Android TV. Cette fonctionnalité incluant Google Play et Chromecast permet de retrouver les meilleures applications de streaming du moment et ce, directement sur l'écran. Ainsi, il sera possible de télécharger et d'installer Netflix, Youtube, Prime Video, Disney+, myCANAL et bien d'autres encore.

D'une diagonale de 80 cm, le Xiaomi Mi TV 4A de 32 pouces est équipé d’un double haut-parleur 5W DTS- HD & Dolby Audio. Pour la connectique, trois ports HDMI, deux ports USB 2.0 et un port Ethernet sont de la partie. L'appareil dispose aussi du Wifi et de la technologie sans fil Bluetooth, et est compatible avec l'assistant vocal Google.