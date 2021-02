Cette TV Samsung 82 pouces profite d'une belle réduction pour les Soldes Boulanger

La première chose qui frappe lorsque l'on rencontre cette TV Samsung pour la première fois, c'est sa taille. L'appareil intègre un écran de 82 pouces de diagonale, soit 2,08 mètres. De telles dimensions vous permettent instantanément de vous plonger au coeur de l'action, comme si vous étiez au cinéma. Vous pouvez organiser également des soirées ciné entre amis ou en famille et chacun profitera d'une expérience incomparable.

Samsung propose également une définition 4K pour son téléviseur pour bénéficier d'une qualité d'image stupéfiante sur les films et séries compatibles. En passant à la 4K, vous obtenez plus de pixels à l'écran pour des images sensiblement plus définies et précises. C'est notamment visible dans les blockbusters hollywoodiens mais aussi pour la diffusion des évènements sportifs où vous n'avez jamais été aussi proche du terrain.

Ce téléviseur intègre également le support du HDR, pour High Dynamic Range. Ce procédé permet d'augmenter sensiblement la luminosité de votre écran pour une palette plus large de nuances et des contrastes renforcés. Les couleurs sont aussi plus nombreuses à l'écran, là encore pour renforcer le réalisme de l'action et vous en mettre plein la vue. La technologie Dynamic Crystal Color offre aussi une meilleure gestion des couleurs, quelque soit le contenu que vous regardez et la source utilisée.