Forfait mobile pas cher : Free propose un forfait 60 Go à moins de 10€/mois

Le nouveau forfait Série Free 60 Go 4G+ vous offre pour 9,99 € par mois pendant 12 mois, les appels, MMS et SMS illimités en Europe et dans les DOM en plus de 60 Go d’Internet en France et 8 Go depuis l’Europe et les DOM.

Au-delà des 12 mois, vous basculerez sur le forfait 5G 150 Go proposés à 19,99 € par mois. En plus d’une connexion 5G en France vous allez pouvoir voyager loin avec 25 Go d’Internet depuis 70 destinations, dont les USA, le Canada et l’Australie.