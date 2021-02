Cette TV Continental Edison 58" est au meilleur prix pour les soldes Cdiscount

Dès le premier coup d'œil, ce téléviseur signé Continental Edison a de quoi plaire, avec son grand écran de 58 pouces et ses fines bordures. Mais en y regardant de plus près, on distingue de nombreux autres atouts.

Car l'appareil est équipé d'une dalle QLED, offrant une luminosité remarquable, ainsi que des couleurs pures et parfaitement contrastées. Des propriétés qui se marient à merveille avec le détail des images affichées en 4K UHD (résolution de 3840 x 2160 pixels).

Et une fois allumé, le téléviseur vous offrira toutes les possibilités d'une smart TV, tournant sous Android TV. Vous aurez ainsi accès à de nombreuses applications, à commencer par les incontournables que sont Netflix, Disney+, YouTube… De plus, vous pourrez diffuser du contenu directement depuis votre smartphone, simplement via une connexion Bluetooth.