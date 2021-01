Bouygues lance Very B&You, un forfait avec 200 Go pour moins de 15 €/mois

À moins de 15 € par mois, vous profiterez donc premièrement d'un forfait mobile illimité. Cela signifie que vous pourrez passer des appels et envoyer des SMS sans compter, depuis et vers la France métropolitaine, les DOM et l'Europe. Quant aux MMS, ils sont également illimités en France métropolitaine, et décomptés de l'enveloppe de données lors des déplacements dans les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne.

Parlons justement de cette énorme quantité de données… Avec 200 Go de data, vous pourrez sans aucun doute profiter des débits élevés offerts par la 4G de Bouygues Telecom ! De plus, au sein de cette enveloppe, vous pourrez utiliser jusqu'à 15 Go par mois afin de continuer vos activités en ligne depuis votre smartphone, pendant vos voyages dans les DOM et en Europe.