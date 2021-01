Soldes : la TV LG Nanocell 8K est soldée à prix cassé chez Fnac et Darty

Plus la technologie évolue, plus nous avons envie de renouveler notre matériel pour profiter des dernières évolutions. Mais cela a un coût, en particulier pour les téléviseurs haut de gamme de grande dimension. Il reste l’astuce d’attendre la période des soldes pour s’offrir enfin le meilleur produit au prix le plus bas possible.

Cela tombe bien, car Fnac et Darty proposent la superbe TV 8K LG NanoCell 55“ à prix cassé pour les soldes 2021. Moins de 1 300 € pour cet écran de 139 cm de diagonale offrant une résolution 8K UHD de 7680 x 4320 pixels. Autant dire qu’avec une telle résolution, la finesse dans les détails est impressionnante.

Cette smart TV fonctionne sous WebOS 5 pour vous permettre de profiter de toutes ces fonctions connectées telles que les applis Netflix, Youtube, etc.