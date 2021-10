Samsung Galaxy S21 : comment profiter de cette double promotion juste avant le weekend ?

Le Samsung Galaxy S21 est un excellent smartphone qui vient de sortir et donc les capacités font envie. Doté d'un écran Super AMOLED de 6,2" avec une résolution de 2400 x 1080 pixels, il est très agréable à manipuler. Son design global est très réussi, sa prise en main est intuitive et son interface est ergonomique.

Ses 8 Go de RAM le font parfaitement bien tourner, que ce soit en version 128 ou 256 Go. Il est très impressionnant au niveau des photos, avec trois capteurs arrière de 64, 12 et 12 Mpx. Et 10 Mpx en frontal. La batterie est également des plus agréables : sa capacité de 4000 mAh peut tenir largement une quarantaine d'heures en usage classique, 8h en utilisation vidéo continue. La charge rapide permet de passer de 0 à 100% en 1h30 environ.

Ce flagship est donc un excellent smartphone au rapport qualité/prix vraiment intéressant. D'autant plus qu'avec l'offre présentée aujourd'hui il devient abordable avec en plus une ODR qui n'est pas pour déplaire.