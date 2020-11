OPPO célèbre ses Happy Days avec de belles réductions sur ses smartphones

Malgré un prix très contenu, l'OPPO A72 offre déjà un écran borderless avec une résolution Full HD+ de 2400 x 1080 pixels. L’écran de 6,5“ occupe 90,5 % de la surface du téléphone et est entouré d’une fine bordure de moins de 2 mm. Cet écran bénéficie d’une certification de protection des yeux par TÜV Rheinland. Il ajuste automatiquement la luminosité en fonction de l’éclairage ambiant et supprime une bonne partie de la lumière bleue afin de réduire la fatigue oculaire.

Disponible en Noir Twilight ou Violet Aurore, il propose le déverrouillage par empreinte digitale et offre un appareil photo à 4 capteurs optiques. Le principal atteint 48 Mpixel. Il offre un mode grand-angle à 119° et un mode nuit améliorant la plage dynamique des photos.

L’OPPO A72 dispose également d’un mode vidéo avec stabilisation de l’image et d’une fonction ralentie à 120 images par seconde. Il pourra également réaliser des vidéos en qualité 4K.

L’OPPO A72 dispose d’une mémoire de 128 Go pour stocker toutes vos données, vos photos et vos vidéos. Il est animé par un processeur Snapdragon 64 bits octacore avec 4 Go de mémoire vive.