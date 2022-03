Samsung Galaxy Z Flip3 5G : le smartphone pliant moins cher seulement aujourd'hui

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 peut étonner par son apparence et le côté pliant de l'écran, mais à l'usage on s'y fait très vite et il est pratique. Plié, l'écran extérieur affiche une taille de 1,9" de diagonale avec une définition de

260 x 512 pixels à 60 Hz.

Lorsque vous ouvrez le smartphone, vous avez accès à l'écran "classique" qui lui mesure 6,7" de diagonale en

2640 x 1080 pixels avec une fréquence de rafraîchissement configurable à 120 Hz.

La version vendue ici dispose d'une mémoire interne de 128 Go et dispose de 8 Go de RAM pour faire tourner toutes vos apps et le système Android. Il peut contenir deux cartes sim et est bien entendu compatible 5G.

Le processeur est un

Snapdragon 888 octa-core avec une fréquence de 2,84GHz, accompagné d'un GPU

Adreno 660. La batterie quant à elle offre une capacité de 3300 mAh et est compatible charge rapide 15W. Comptez donc environ 28h d'autonomie en veille et une charge complète qui se fait en 1h30. À noter qu'il est compatible avec la charge sans fil.

Enfin, il est doté de deux capteurs de 12 Mpx à l'arrière et un de 10 Mpx à l'avant pour des photos et des vidéos d'une résolution maximale de 4K@30/60fps.