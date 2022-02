Avec ce code promo, le Samsung Galaxy Note20 Ultra est plus abordable

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est un petit bijou de technologie. Avec son grand écran Super AMOLED de 6,9", il est possible de faire monter sa fréquence d'affichage à 120 Hz pour profiter au maximum des jeux vidéo et autres apps. D'ailleurs il est à noter qu'il est fourni avec le S Pen, un stylet avec rangement intégré qui permet de l'utiliser sans laisser de traces de doigt.

Il est également possible d'étendre la mémoire de base de 256 Go via une carte microSD en rajouter 1024 Go en tout. Il fonctionne avec un processeur octa-core Exynos 990 avec une fréquence de 2,7 GHz et une finesse de gravure de 7 nm. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide 45 W et offre une autonomie d'une journée complète.

Enfin, le Note 20 Ultra propose de belles photos avec des contrastes prononcées grâce à ses capteurs de 108 Mpx, 12 Mpx et 12 Mpx à l'arrière. Pour l'avant, comptez sur un capteur de 10 Mpx. Au plus hautes performances, il peut filmer en 8K à 30 images/seconde.