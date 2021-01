Une superbe TV OLED de LG à 1194€ au lieu de 1490€

En plus de délivrer des performances visuelles et sonores époustouflantes, ce téléviseur LG dispose aussi d'une dimension Smart TV épaulée par l'intelligence artificielle AI ThinQ pour vous permettre d'utiliser les commandes vocales (Google Assistant et Alexa intégrés). La navigation sur les menus sera des plus ergonomiques via ces assistants vocaux et la télécommande Magic Remote est un excellent périphérique avec sa molette ou encore son système de pointeur. Enfin, une fois connectée à internet, cette TV vous donnera accès aux meilleures applications comme Disney+, Netflix ou encore YouTube.