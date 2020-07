La TV LED Samsung 55" 4K à un prix défiant les soldes chez Rakuten

Compatible HDR 10+, le Samsung UE55TU7125K est notamment équipé d'un écran 4K UHD de 55 pouces (diagonale de 138 cm, résolution 3840 x 2160 pixels) et d'un Crystal Processor 4K. Côté connectique, on retrouve essentiellement 2 ports HDMI.



Le téléviseur fonctionne avec les assistants vocaux Google et Alexa. Cela vous permet de changer de chaîne, d'ajuster le volume ou encore de contrôler la lecture avec la voix.