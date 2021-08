RED by SFR, Free, B&You : toutes les promos forfaits mobile juste avant la rentrée

Commençons par les 100 Go d'internet compris dans ce forfait, qui, a coup sûr, vont vous permettre sans difficulté de consulter vos e-mails, les derniers posts de vos amis sur les réseaux sociaux ou écouter encore vos morceaux préférés. Et vos contenus ne devraient pas connaitre de lenteurs de chargement grâce au réseau 4G SFR. Néanmoins, si vous arrivez au bout, vous pouvez augmenter à quatre reprise votre offre d'1Go supplémentaire, contre 2€ par augmentation.

Comptez également sur les appels en illimité pour une durée maximale en continu de 3h vers 200 destinataires différents/mois. Même nombre de numéros pour vos SMS et MMS, tandis que les envois en illimité concernent la métropole. Si vous partez plus loin, notamment dans l'UE comme les DOM, RED by SFR vous accompagne avec 8Go de forfait internet, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité vers l'Hexagone.

Très pratique également pour stocker vos données en ligne et en disposer partout avec vous sans vous encombrer de disques durs et autres clefs USB, l'offre SFR Cloud comprenant 100 Go de stockage en ligne est également incluse pour ce prix ! Plusieurs options peuvent également être ajoutées à votre forfait, par exemple la possibilité de prendre un double appel pour 2€/mois, ou une option internationale permettant de disposer de 15 Go d'internet, d'appels, SMS et MMS émis en illimité depuis l'UE, les Etats-Unis et le Canada pour 5€/mois.