RED by SFR : le forfait mobile 70 Go est à 13€ jusqu'à ce soir minuit !

Tous les indispensables du forfait mobile, surtout si vous disposez d'un smartphone , sont contenus dans cette offre signée RED by SFR. Ainsi, consultez sans sourcilier vos e-mails, les derniers posts de vos amis sur les réseaux sociaux ou encore vos morceaux préférés sans craindre d'arriver au bout grâce à 70Go d'internet en 4G inclus mensuellement. Et si vous arriviez au bout, vous pouvez augmenter à quatre reprise votre offre d'1Go supplémentaire, contre 2€ par augmentation.

Comptez également sur les appels en illimité pour une durée maximale en continu de 3h vers 200 destinataires différents/mois. Même nombre de destinataires pour vos SMS et MMS, tandis que les envois en illimité concerne la métropole. Si vous partez plus loin, notamment dans l'UE comme les DOM, RED by SFR vous accompagne avec 10Go de forfait internet, ainsi que les appels, SMS et MMS en illimité vers l'Hexagone. Vous possédez une TV ? Ca tombe bien, puisque la RED TV est également incluse dans votre forfait. De quoi se faire plaisir sans sabrer son porte-monnaie !