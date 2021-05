Forfait mobile : RED by SFR et B&You à 5 € par mois, lequel choisir ?

De plus, l'abonnement proposé ne manque pas d'atouts. Car il permet de profiter en illimité des appels, SMS et MMS, et ce, depuis et vers la France métropolitaine, mais aussi les départements d'outre-mer et les pays de l'Union européenne. La seule limite fixée : 3h maximum par appel.

L'enveloppe de données mobiles s'élève, elle, à 5 Go. Notez que vous avez également la possibilité d'acheter des « recharges » de data, à raison de 2 € par Go supplémentaire (dans la limite de 4 Go). Enfin, sachez que vous pourrez continuer à aller sur Internet avec votre smartphone lors de vos déplacements dans les DOM et l'UE. En effet, RED by SFR vous octroie 6 Go supplémentaires pour vos activités en ligne depuis ces territoires.