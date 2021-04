Les deals sur les forfaits mobiles RED 100 et 200 Go se terminent ce soir 🔥

Enfin, parce que pour être complet, il vous faut pouvoir vous connecter aussi pendant vos déplacements en Europe et dans les DOM, RED by SFR inclus dans son offre 12 Go d’Internet pour le BIG RED 100 GO et 15 Go d’Internet hors de la France métropolitaine pour la version 200 Go. Et l’Appli RED TV est offerte, vous pourrez suivre vos émissions favorites en direct sur votre mobile.