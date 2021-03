Forfait pas cher : quelle offre à 5 € choisir entre RED by SFR et B&You ?

Commençons tout d'abord avec le forfait mobile à 5 €/mois de RED by SFR. Il s'agit premièrement d'un abonnement illimité : cela signifie que vous pouvez passer des appels et envoyer des SMS et des MMS à votre convenance, depuis et vers la France métropolitaine, mais également les DOM et l'Union européenne. De plus, l'offre présente le double avantage d'être sans engagement et sans prix qui double au bout d'un an. Parfait pour maîtriser son budget.