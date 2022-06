Free : la Série 90 Go s'impose comme le bon plan forfait mobile du moment !

Nous le connaissons déjà bien mais revenons sur le fait que ce forfait mobile renferme 90 Go de datas en 4G+. Chaque mois, vous allez pouvoir naviguer sur le web, télécharger des applications et même regarder des vidéos sans avoir peur d'épuiser votre abonnement. Aussi, les appels sont logiquement illimités vers les mobiles comme les fixes en métropole et DOM (hors Mayotte). Même chose pour les SMS. Pour ce qui est des MMS, ils peuvent être envoyés sans compter uniquement dans l'Hexagone.

Pour terminer en beauté, nous devons bien évidemment rappeler que ce forfait Free vous accompagnera durant vos vacances dans d'autres pays européens et dans les DOM. Ainsi, les appels et les SMS/MMS resteront illimités au sein de ces destinations. Enfin, 10 Go de datas par mois peuvent être consommés en dehors de l'Hexagone.