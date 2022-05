La Freebox Révolution avec la TV by CANAL et Canal Séries (1 an) à prix MINI

La Freebox Révolution vous donnera accès à quelques avantages non négligeables comme à un lecteur Blu-Ray pouvant accueillir vos CD, DVD et (bien évidemment) Blu-Ray favoris. Un disque dur 250 Go a lui aussi répondu présent. Il saura se montrer utile pour enregistrer et stocker des programmes. Enfin, cette box offre les appels illimités vers les mobiles en France (DOM compris) et vers les fixes de plus de 110 destinations.