La Freebox avec TV by Canal divise son prix par 2

Si votre logement a été raccordé récemment ou non au réseau fibre optique, la Freebox Revolution est prête à vous faire profiter de débits tout simplement incroyables dans votre maison. L'appareil est en effet capable de délivrer 1 Gbit/s via ses ports Ethernet. La connectivité Wi-Fi 5 permet également à vos appareils mobiles de télécharger à toute vitesse des applications, des jeux ou des vidéos depuis vos services de streaming préférés.

Le Freebox Player, à installer sous votre téléviseur, vous propose pas moins de 220 chaines grâce à l'option incluse TV by Canal. En plus des chaines de la TNT vous retrouverez de nombreuses autres chaines thématiques pour petits et grands. La chaine Canal+ Séries vous est elle offerte durant un an.

Les services de SVOD sont également disponibles sur cette Freebox Revolution. Netflix bien entendu, est pré-installé et vous pouvez y joindre votre abonnement ou passer par Free pour souscrire à la plateforme. Amazon Prime Video est également accessible d'un clic sur votre télécommande et Free vous offre l'accès au service durant 6 mois, le temps de découvrir l'épais catalogue de séries et de films disponible aujourd'hui.

Enfin pour vos contenus locaux, un lecteur Blu-Ray est intégré à la box internet ainsi qu'un disque dur de 250 Go pour stocker vos photos et vidéos personnelles.