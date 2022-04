A moins de 9€, ce forfait Free mobile est un vrai bon plan !

Ah, les séries limitées Free sont idéales en ce printemps pour faire de belles affaires sur un forfait à prix cassé pendant une année, et la liberté de rester chez Free ou non grâce à une offre sans engagement ! Profitez donc, jusqu'au 3 mai prochain, de ce forfait mobile Free 90 Go à 8,99€/mois pendant un an .

Notez bien que vous bénéficiez de cette offre pour les 12 prochains mois, mais vous pouvez très bien rester chez cet opérateur ensuite, en optant pour un forfait 5G comprenant notamment 210 Go d'internet, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et 25 Go d'internet depuis 70 pays à l'étranger pour seulement 19,99€/mois.

De plus, pour l'activation de votre carte SIM, vous devrez débourser 10€ au moment de la souscription. Mais nouvelle SIM ne signifie pas forcément nouveau numéro de mobile ! Si vous le souhaitez, conservez votre numéro actuel en fournissant votre code RIO à Free. Pour l'obtenir, composez gratuitement le 3179, et votre code vous est envoyé !