Free propose sa Freebox Révolution avec TV by Canal à moitié prix

Lorsque Free a présenté sa Freebox Revolution à la fin de l'année 2010, le trublion des télécoms a donné un coup de pied sévère à ses concurrents. Jolie grâce à un design conçu par Philippe Stark, puissante et remplie de fonctionnalités, la Freebox Revolution avait tout simplement des années d'avance sur les autres routeurs disponibles.

Aujourd'hui encore la Freebox Revolution continue d'épater. Elle vous propose en effet un acces fibre 1 Gbit/s en réception et 600 Mbit/s en émission pour vous permettre de télécharger vos fichiers et de voir vos programmes en streaming à toute vitesse, et ce dans la meilleure qualité d'image et de son possible. Si vous n'êtes pas encore éligibles, la box vous permet de bénéficier d'une connexion ADSL en attendant votre raccordement.

Grâce à l'option TV by Canal, en plus des chaines de la TNT incluses, vous obtenez de nombreux autres canaux thématiques pour trouver en permanence le bon programme et l'émission idéale pour votre soirée. En plus de cela, la Freebox Revolution vous permet de profiter de 6 mois d'abonnement inclus à Amazon Prime Video et inclut l'application Netflix, afin de vous connecter directement à votre compte et n'utiliser qu'un seul appareil pour profiter de tous vos contenus.

En plus de toutes ces offres de divertissement, la Freebox Revolution vous propose un lecteur Blu-Ray ainsi qu'un disque dur intégré de 250 Go pour déposer toutes vos vidéos et les regarder directement grâce au lecteur intégré.