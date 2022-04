Free frappe fort avec ce nouveau forfait encore moins cher !

L'heure du week-end est presque arrivée et des offres toujours plus attrayantes se manifestent. Comme toujours, les opérateurs téléphoniques mettent les petits plats dans les grands pour attirer toujours plus de nouveaux clients… Et Free est sur le devant de la scène via son abonnement 90 Go à seulement 8,99 €/mois.