Forfait mobile : le forfait série Free s'étoffe de 10Go supplémentaire

Par ailleurs, Free propose toujours sa formule à 2 €/mois avec les 2 heures d'appels et 50 Mo de datas. Une offre appréciable pour celles et ceux qui utilisent peu leur téléphone. Quant au fameux abonnement 5G (compatible 4G), il embarque une grosse enveloppe internet de 210 Go avec les appels depuis plus de 70 destinations à travers le monde. Si vous avez les yeux et les oreilles constamment rivés vers votre smartphone, c'est l'offre idéale.