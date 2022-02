100 Go à 8,99€, c'est le nouvelle offre choc chez Free

Si déjà 13 millions de Françaises et Français font confiance à Free depuis maintenant plus de 10 ans, ce n'est pas pour rien ! L'opérateur s'impose comme l'un des plus fiables et respectueux de ses engagements, à l'image des forfaits mobiles sans contrat, et vous propose régulièrement de très belles offres via ses séries limitées. Ainsi, jusqu'au 18 février à minuit, bénéficiez d'un super forfait mobile comprenant 100 Go de datas mensuelles contre seulement 8,99€ par mois pendant un an .

Passé ce délai, vous pouvez basculer sur la super offre 5G comprenant notamment 210 Go d'internet, les appels illimités vers les fixes de plus de 100 destinations et 25 Go d'internet depuis 70 pays à l'étranger pour seulement 19,99€/mois. Sinon, comme vous êtes libre de tout engagement, vous pouvez aussi aller voir ailleurs, à votre guise. Pour activer votre nouvelle SIM, vous devrez tout de même débourser 10€.

Enfin, notez que cette offre est ouverte aux nouveaux clients Free comme aux clients Freebox, et que vous pouvez tout à fait conserver votre numéro de mobile actuel en composant le 3179 pour obtenir votre code RIO. Après l'avoir transmis à Free, le tour est joué, et c'est gratuit !