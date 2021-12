Forfait mobile : la série Free 90 Go est à 10,99€/mois pour Noël

Le forfait mobile Série Free en question comporte les appels et les SMS/MMS illimités en France métropolitaine ainsi qu'un internet mobile incluant 90 Go de data en 4G+ depuis l'Hexagone.



Au sein de l'étranger, le futur bénéficiaire du forfait retrouvera les appels et SMS/MMS illimités depuis l'Union Européenne et dans les DOM. Et pour cela, Free Mobile offre 10 Go d'internet mobile utilisables comme en France.

Au cours de l'étape de la souscription, Free Mobile prélèvera la somme de 10 euros qui permettra l'envoi de la carte SIM par courrier postal, et à condition d'avoir bien validé le dossier. L'opérateur donne la possibilité de conserver gratuitement son numéro de mobile actuel grâce au code RIO consultable par SMS ou par un simple appel.