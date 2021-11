Free lance son Black Friday avec cette offre choc 80Go à moins de 10€ 🔥

Avec 80 Go de data vous allez être tranquille pour consommer des films et séries en streaming et même jouer en ligne à Fortnite ou Warzone. En plus de ça, le forfait inclus 10 Go lorsque vous êtes à l'étranger, en Europe par contre. Ce qui vous permet de consulter vos mails, d'utiliser le GPS, sans craindre le dépassement de forfait.

À noter qu'il s'agit d'un forfait sans engagement, vous pouvez donc le quitter quand vous le souhaitez. Mais à l'issue d'une année, ce forfait 4G+ à 9,99€/mois se transformer en forfait 5G avec 150 Go de data pour 19,99€/mois. Et si vous êtes déjà abonné Freebox, ce nouveau forfait ne vous coûtera que 9,99€/mois avec par contre de la data illimitée !

Pour en revenir à notre forfait 80 Go, il offre en plus l'accès premium à l'app Free Ligue 1 sur Android et iOS. Avec elle vous allez pouvoir suivre toute la ligue 1 avec vos amis. L'app propose des extraits de tous les matchs en quasi direct avec des extraits de toutes les actions. Mais aussi des news, des interviews, etc.