Comment profiter de l'offre Fibre Freebox mini 4K à moins de 10€ ?

L'abonnement Freebox mini 4K comporte un accès Internet en Fibre avec des vitesses pouvant aller jusqu'à 1 Gb/s (débit descendant) et 600 mb/s (débit montant). L'offre inclut également des appels illimités vers les fixes de plus de 110 destinations. De leur côté, les fans de programmes TV pourront profiter du bouquet Freebox TV classique (avec plus de 220 chaînes dont 100 en HD) et du Freebox Replay.

Grâce à la Freebox mini 4K compatible Android TV, les abonnés auront la possibilité de retrouver leurs applications de streaming préférées (Netflix, Youtube, Disney+, Prime Video , Spotify, myCANAL,…) par l'intermédiaire de leur compte Google.

Enfin, au niveau des équipements, les futurs abonnés retrouveront un serveur, un player et une télécommande vocale.