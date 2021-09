Avec son forfait 80Go à moins de 10€, Free reste l'offre la plus intéressante

Pour vous offrir une expérience inoubliable, Free Mobile vous propose à petit prix son forfait Série Free 80 Go avec une connexion 4G+ partout où elle est disponible en France métropolitaine. Les appels, SMS et MMS sont illimités pour rester en contact avec vos proches sans avoir besoin de compter et sans vous limiter.

Pour vos vacances ou vos missions professionnelles, vous êtes amené à vous déplacer en Europe ou dans les DOM, Free vous propose dans ce forfait 8 Go de connexion Internet depuis ces destinations pour vous permettre de profiter de votre smartphone partout tout le temps. Vous pourrez également téléphoner et envoyer des SMS depuis votre destination.

Et parce que chez Free, il y en a toujours plus pour le même prix, l’offre Série Free 80 Go est actuellement proposée avec Free Ligue 1. Vous allez pouvoir suivre les matchs du championnat depuis votre smartphone pour ne rien louper des plus belles actions. Et si vous avez besoin d’un nouveau smartphone, profitez des offres de Free pour acheter votre nouveau téléphone au meilleur prix.