Free renouvelle son offre avec un forfait 70 Go encore moins cher

La liberté est importante, avec Free, pas besoin de s’engager sur une durée déterminée. Avec ce nouveau forfait Série Free 70 Go, vous allez bénéficier pendant 12 mois des appels, SMS et MMS en illimités depuis la France, l’Europe et les DOM.

Mais comme cela ne suffit plus aujourd’hui, Free inclut dans son offre 70 Go de connexion Internet sur son réseau 4G+ qui vous offre une excellente couverture et un débit élevé pour regarder des vidéos, des séries ou écouter de la musique sans ralentissement.