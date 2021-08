Free Mobile contre-attaque et lance son offre de la rentrée, un forfait 90 Go à 8,99€

Alors que RED by SFR et B&You proposent à leurs clients respectifs un forfait mobile à 10 euros avec 80 Go jusqu'à ce jeudi 26 août, Free Mobile fait mieux en suggérant un forfait avec un peu plus de data et moins cher.

À l'occasion de la fin du mois d'août, le trublion des télécoms veut attirer de nouveaux clients avec son forfait 90 Go à 8,99 euros par mois , pendant une durée d'un an. À l'issue de la période des 12 mois, le forfait mensuel passera au prix de 19,99 euros avec 150 Go de données mobiles. L'offre étant engagement, il sera possible de la résilier afin de bénéficier d'un forfait plus ou moins avantageux chez un autre opérateur mobile.

Pour information, l'offre Free Mobile prend fin le mardi 7 septembre 2021.