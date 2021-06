Free mobile : le forfait 80 Go est à 11,99€ par mois pendant 1 an

Puisque l'été est pratiquement arrivé, il faut savoir que Free a pensé aux vacanciers qui souhaitent quitter la métropole durant les beaux jours qui se profilent à l'horizon. Ainsi, vous pourrez compter sur les appels et les SMS/MMS illimités depuis l'Europe et les DOM. De plus, 8 Go d'internet seront consommables au sein de ces destinations. Pour couronner le tout, le réseau FreeWifi se tiendra à votre disposition dans toutes les grandes villes de France de manière là aussi illimitée.