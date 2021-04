Forfait mobile : dernier jour pour profiter du forfait Free 80 Go à moins de 10€

Rappelons toujours les modalités en vigueur puisque tous les nouveaux abonnés peuvent profiter de cette formule jusqu'au terme de cette journée du 6 avril 2021. Le tout est sans engagement de votre part, ce qui permet de résilier à n'importe quel moment. Après un an, vous basculerez automatiquement sur l'abonnement 5G (également compatible 4G) à 19,99€/mois. Enfin, 10€ supplémentaires sont en vigueur pour l'activation de la carte SIM.

Grâce à ce forfait Free, vous bénéficierez d'une enveloppe de datas atteignant les 80 Go en 4G+ par mois (avec débit réduit au-delà). Un premier bon point puisqu'elle vous permettra de regarder de nombreuses vidéos, de télécharger des applications et de vous servir du GPS presque au quotidien. Durant vos déplacements en Europe et dans les DOM, 10 Go pourront être utilisés au sein de ces zones.

N'oublions pas de préciser que le réseau FreeWifi se tiendra à votre disposition dans toutes les grandes villes de la métropole. Vous pourrez vous y connecter gratuitement avec les identifiants qui vous seront fournis peu de temps après la souscription à cette offre.