Free mobile lance son forfait de Noël avec 80 Go à seulement 11,99€/mois

L'opérateur français s'invite encore une fois dans notre section aux bons plans avec ce forfait sans engagement des plus intéressants. Certaines modalités doivent tout de même être prises en compte comme le fait qu'il est disponible jusqu'au 16 décembre prochain pour tous les nouveaux clients. Au bout d'un an, le prix passera à 19,99€/mois. Enfin, 10€ en plus sont d'actualité lors de la souscription pour activer la carte SIM.

Ce forfait vous permettra de profiter des appels illimités vers les mobiles et les fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). Les SMS affichent les mêmes avantages et les MMS sont uniquement illimités vers l'Hexagone.

Pour ce qui est de l'enveloppe internet, elle renferme pas moins de 80 Go en 4G+ tous les mois. Avec un tel volume, vous aurez la possibilité de surfer sur le Web sans compter en regardant des vidéos ou en téléchargeant des applications.