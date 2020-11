Free joue les prolongations avec la promo sur le forfait 80 Go sans engagement

Vous vous demandez probablement : la série Free 80 Go est-elle vraiment intéressante ? Jugez par vous-même… Sans surprise, le forfait mobile comprend premièrement les appels, SMS et MMS illimités. Un service devenu aujourd'hui incontournable, dont vous pourrez bénéficier depuis la France, évidemment, mais aussi depuis l'Europe et les DOM. Vous pourrez donc continuer à échanger avec vos proches pendant vos déplacements (quand vous serez de nouveau autorisé(e) à en effectuer).

Mais le point fort du forfait est bien sûr livré dès son nom. Free vous accorde ainsi une enveloppe de 80 Go pour toutes vos activités en ligne depuis votre mobile : visites de sites web, streaming, téléchargement… De plus, si vous arrivez au bout de cette considérable quantité de données, vous pourrez toujours aller sur Internet, mais à un débit réduit. Donc pas aussi fluide que celui dont vous profiterez en temps normal, grâce à la 4G+ de Free.

Enfin, sachez que vous disposez également de 10 Go pour parcourir le web sur votre smartphone, depuis l'Europe et les DOM.