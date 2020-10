Le forfait mobile Free 80 Go passe à moins de 14€ pendant quelques jours

Nous connaissons bien cet abonnement téléphonique qui est disponible pour tous les nouveaux clients Free jusqu'au 4 novembre 2020. Il est sans engagement de votre part, ce qui vous permettra de résilier le contrat à n'importe quel moment. Et c'est plutôt une bonne nouvelle puisque le tarif mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Vous pourrez donc esquiver cette offre facilement. Pour en finir avec les modalités, n'oubliez pas que 10€ en plus sont demandés pour activer la carte SIM.

Le forfait en question vous permettra de profiter des appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes de France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Les SMS sont eux aussi illimités vers ces zones et les MMS le sont seulement vers l'Hexagone.

Bien entendu, une enveloppe internet de 80 Go en 4G+ sera créditée sur votre compte chaque mois. C'est un volume suffisant pour télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter.