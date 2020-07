Free Mobile : nouvelle promotion sur la série Free 80 Go !

Une fois de plus, Free est sur le devant de la scène avec un forfait mobile des plus attrayants disponible jusqu'au 14 juillet prochain. Pour ce qui est des modalités, précisons d'entrée de jeu que cette offre est sans engagement de votre part. Vous pourrez donc résilier sans frais supplémentaires avant l'augmentation du tarif mensuel qui interviendra au bout d'un an. Le prix passera à 19,99€. Enfin, la somme de 10€ vous sera réclamée au moment de la souscription pour l'activation de la nouvelle carte SIM.

Le contenu de cet abonnement téléphonique est assez classique puisque nous retrouvons les traditionnels appels illimités vers les mobiles ainsi que les lignes fixe en France métropolitaine et dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS uniquement vers l'Hexagone.

Le véritable atout de ce forfait se trouve du côté de son enveloppe internet qui renferme 80 Go de datas en 4G+. Un volume nettement suffisant pour naviguer sur le web, regarder des vidéos et télécharger des applications sans compter.