Forfait mobile : 10Go de plus sur le forfait Free pour le même prix !

Cette promotion est valable pour tous les nouveaux clients de l'opérateur jusqu'au 16 juin prochain. Il s'agit d'un forfait sans engagement que vous pourrez résilier dès que vous en aurez envie. C'est une bonne chose puisque le prix mensuel passera à 19,99€ au bout d'un an. Il ne vous restera plus qu'à esquiver cette hausse. Enfin, il faut toujours débourser les fameux 10€ supplémentaires pour activer la nouvelle carte SIM.

Vous bénéficierez des appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes en France métropolitaine comme dans les DOM (hors Mayotte). Les SMS seront également illimités vers ces destinations et les MMS le seront seulement pour l'Hexagone. Comme l'intitulé de ce forfait l'indique, 60 Go d'internet en 4G+ seront à votre portée tous les mois. Vous aurez largement de quoi naviguer sur le web et télécharger des applications sans compter.