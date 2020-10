L'opérateur Free un deal immanquable sur son forfait 4G

C'est une ultime présentation que nous vous adressons concernant cette bonne affaire. En effet, le forfait que nous allons détailler est disponible jusqu'au 21 octobre 2020 à minuit. Il ne vous reste donc pas beaucoup de temps ! Tous les nouveaux clients Free peuvent en profiter et aucun engagement n'est demandé. Par contre, le prix passera de 12,99€/mois à 19,99€/mois après un an. Une fois de plus, les 10€ supplémentaires pour l'activation de la carte SIM sont de la partie.

Faisons le tour du contenu de cette formule qui donne accès aux appels illimités vers les mobiles et fixes de France métropolitaine ainsi que des DOM (hors Mayotte). C'est la même chose pour les SMS. Et les MMS sont seulement illimités pour l'Hexagone. Du côté d'internet, vous pouvez compter sur une enveloppe conséquente de 80 Go en 4G+.