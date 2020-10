Free Mobile : dernier jour pour profiter de la promotion sur le forfait 80Go !

Cette offre est également idéale si vous voyagez régulièrement en dehors de l'Hexagone. Durant les déplacements en Europe et dans les DOM, les appels et SMS/MMS restent donc illimités. Vous bénéficierez aussi de 8 Go de datas supplémentaires pour ces destinations. Enfin, sachez aussi que le réseau FreeWifi public vous sera toujours ouvert dans les grandes villes en France métropolitaine.