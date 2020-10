Free Mobile : la promotion sur le forfait 80Go est encore disponible quelques jours !

L'offre mise en ligne par Free est disponible pour tous les nouveaux clients jusqu'au 21 octobre 2020. Elle concerne un abonnement sans engagement, ce qui vous permettra de résilier votre contrat à tout moment sans frais supplémentaires. Par contre, il faut savoir qu'après un an, le tarif mensuel passera à 19,99€. Enfin, comptez toujours 10€ supplémentaires au moment de la souscription pour activer la nouvelle carte SIM.

Ce forfait donne accès aux appels illimités vers les mobiles ainsi que les fixes de France métropolitaine et des DOM (hors Mayotte). Les SMS sont également illimités vers ces zones et les MMS le sont uniquement vers l'Hexagone. En ce qui concerne l'enveloppe internet, elle renferme 80 Go de datas en 4G+. Une quantité parfaite pour naviguer sur le Web, télécharger des applications et regarder des vidéos sans compter.