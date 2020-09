Encore quelques heures pour profiter du forfait mobile Free 70 Go à 12,99 €/mois

Et ce n'est pas là le seul avantage de la série Free 70 Go. Premièrement, l'abonnement comprend les appels et SMS illimités vers la France métropolitaine et les DOM, ainsi que les MMS illimités dans l'Hexagone. De plus, ces services restent disponibles, sans limite, lors de vos voyages en Europe et dans les DOM.

Mais c'est évidemment sur Internet que le forfait mobile se distingue. Comme son nom l'indique, vous bénéficiez d'une enveloppe de 70 Go pour explorer le web, tout en profitant de débits élevés, grâce à la 4G+. Que se passe-t-il si vous dépassez la quantité de data allouée ? Vous pouvez toujours aller sur Internet avec votre mobile, mais le débit se verra simplement réduit. Enfin, vous pouvez continuer vos activités en ligne lors de vos déplacements en Europe et dans les DOM, via les 10 Go de données mis à votre disposition.