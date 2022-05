Ce forfait mobile 100 Go chez B&You est le bon plan immanquable du moment

Le forfait proposé ici par Bouygues est sans conteste le meilleur rapport qualité/prix du marché en ce moment. 100 Go de data mensuelles pour seulement 12,99€, on fait difficilement mieux. En plus avec la qualité du réseau Bouygues vous allez pouvoir en profiter absolument partout, tout le temps.

À vous les vidéos en streaming, les jeux et les téléchargements à toute vitesse, même pour de la 4G ou de la 4G+. Il y a en plus une enveloppe de 20 Go à utiliser lorsque vous êtes en déplacement dans l'Union Européenne. Ainsi vous n'allez pas vous retrouver avec un hors forfait hors de prix si vous partez en vacances.