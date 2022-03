Forfait B&You 100Go : l'une des meilleures offres sans engagement du moment

Jusqu'au 30 mars, Bouygues Telecom propose donc notamment son fameux forfait 4G B&You 100 Go à seulement 12,99€ par mois . Mais il ne s'agit pas de la seule offre intéressante à saisir pour les prochains jours.

Deux autres forfaits 4G sont proposés, l'un avec une petite enveloppe de données de 5 Go à 4,99€ par mois, et un bien plus fourni avec 200 Go au compteur, pour 14,99€ par mois. Enfin, si vous disposez d'un téléphone compatible 5G, une série spéciale avec 130 Go de données est proposée à 24,99€ par mois.

Dans tous les cas, ces forfaits sont proposés sans engagement, vous permettant de résilier votre abonnement quand vous le souhaitez. Si vous choisissez de souscrire à l'une de ces offres B&You mais que vous souhaitez conserver votre numéro, il vous en coûtera 10€ supplémentaires pour la carte SIM.