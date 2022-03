Forfait mobile : B&You frappe fort avec son offre 100 Go à prix cassé

Avec cette offre mobile, B&You vous propose donc pas moins de 100 Go d'internet mobile, une enveloppe qui sera plus que suffisante pour la plupart des usages. Que vous passiez des heures à scroller vos différents réseaux sociaux, que vous téléchargiez les derniers jeux vidéo dès leur sortie ou que vous appelliez tous vos amis en visio, 100 Go ne seront pas de trop pour vous permettre d'utiliser votre smartphone chaque jour et d'utiliser l'ensemble de ses fonctionnalités sans jamais vous soucier du nombre de gigaoctets restants sur votre forfait.

Même quand vous vous déplacer à l'étranger, votre forfait B&You vous accompagne pour que vous puissiez rester connecté en permanence. En effet, l'opérateur vous fournit chaque mois 20 Go d'internet mobile à utiliser dans les pays de l'Union européenne via les opérateurs partenaires et dans les DOM.

En plus de l'accès au web, votre forfait B&You vous permet d'appeler et d'envoyer des SMS et des MMS en illimité en France métropolitaine. Plus besoin là encore de compter vos messages, vous pouvez avec cette offre à petit prix inonder vos proches de messages, et cela jour et nuit.

Enfin grâce à cette offre vous bénéficiez de l'expérience de l'opérateur Bouygues Telecom et de la qualité de son réseau saluée dans les études menées par les régulateurs français avec des appels d'excellente qualité audio et un débit maximal en 4G sur la quasi totalité du territoire pour tous vos usages.