B&You répond à Free avec un forfait sans engagement 100Go à 9,99€

Disposer d'une offre forfait mobile performant tout en vous permettant de réaliser des économies, c'est autant de place supplémentaire dans votre budget pour d'autres achats. Pour ce début de mois de mars, B&You continue de maintenir ses tarifs au plus bas et vous propose un super forfait mobile comprenant, entre autres, 100 Go de datas mensuelles à 9,99€/mois pendant un an .

Notez bien que cette offre est sans engagement, ce qui signifie que vous pouvez à tout moment résilier votre abonnement. Sachez par ailleurs qu'il vous faudra ajouter 10€ pour activer votre nouvelle carte SIM en conservant, si vous le souhaitez, votre ancien numéro gratuitement avec votre code RIO. Pour l'obtenir, rien de plus simple : composez le 3179, recevez votre code, et transmettez-le à B&You !