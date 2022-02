B&You lance son nouveau forfait sans engagement 100Go à 9,99€

Si vous devez partir à l'international pour affaires ou pour vos loisirs, votre offre B&You continue de vous servir avec 20 Go de données mobiles utilisables en Europe sur les réseaux mobiles partenaires de l'opérateur hexagonal et dans les DOM. Cette enveloppe est réactualisée chaque mois pour les plus nomades d'entre vous. Voyagez en toute liberté, votre smartphone est toujours présent pour vous permettre de vous déplacer et de communiquer. Qui dit offre complète dit forcément appels et SMS illimités. Si vous souhaitez passer des coups de fil de longue durée, cette offre est décidément faite pour vous.

Vous vous dites surement qu'une telle offre doit être forcément onéreuse ou haut de gamme ? C'est bien mal connaître B&You qui vous propose du 18 au 21 février seulement ce forfait 200 Go à seulement 11,99€/mois, et le tout sans engagement. A peine deux euros de plus pour une enveloppe data multipliée par deux, c'est une offre qui ne se représentera pas deux fois. Profitez-en sans hésiter !