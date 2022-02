A moins de 10€, ce forfait mobile est un vrai bon plan

De plus, B&You a plusieurs alternatives à vous proposer. En effet, la formule évoquée précédemment se décline en différentes versions. Par exemple, la série des forfaits sans engagement débute par une offre à 4,99 €/mois pour 5 Go de datas. Elle existe aussi en 70 Go (12,99 €/mois), 100 Go (14,99 €/mois), 130 Go (18,99 €/mois) et 130 Go avec la 5G (24,99 €/mois). À vous de choisir selon vos besoins actuels.