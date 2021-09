Avec son forfait 80 Go à 9,99€/mois, B&You tient tête à Free mobile

Nous devons également préciser que ce forfait B&You 80 Go n'est pas venu seul. En effet, trois autres offres sont actuellement proposées par Bouygues. Cette liste est composée d'un abonnement 5 Go à 4,99€/mois, d'un second à 100 Go contre 11,99€/mois puis d'un dernier avec 200 Go pour seulement 14,99€/mois. C'est à vous de choisir selon vos besoins du moment.