Forfait 5 Go, 70 Go ou 100 Go à partir de 5€/mois : tout savoir des offres de la rentrée chez B&You

Pour celles et ceux qui consomment leur forfait internet plus vite que leur ombre, cette offre est faite pour vous ! Avec 100 Go de données mobiles mensuelles, vous pourrez sans souci regarder de nombreux épisodes de votre série du moment. Par ailleurs, en plus des appels, SMS et MMS en illimité en métropole, DOM et Europe, vous disposez de 20 Go utilisables hors de la France métropolitaine dans ces 2 zones chaque mois.